SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adecco SA-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die Adecco SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60,24 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Adecco SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,660 Adecco SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Adecco SA-Aktie auf 20,46 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33,96 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 66,04 Prozent.

Am Markt war Adecco SA jüngst 3,55 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at