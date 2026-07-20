Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Adecco SA-Anlage unter der Lupe
|
20.07.2026 10:04:24
SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adecco SA-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die Adecco SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60,24 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Adecco SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,660 Adecco SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Adecco SA-Aktie auf 20,46 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33,96 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 66,04 Prozent.
Am Markt war Adecco SA jüngst 3,55 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Adecco
Nachrichten zu Adecco SA
|
17.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.07.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse Zürich: SPI gibt mittags nach (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
16.07.26
|SIX-Handel SPI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
16.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
13.07.26
|SIX-Handel: SPI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Zuversicht in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Adecco SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|22,14
|0,09%