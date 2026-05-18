SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Adecco SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Adecco SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Adecco SA-Anteile bei 28,73 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Adecco SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,481 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.05.2026 51,97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,93 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 48,03 Prozent eingebüßt.

Adecco SA wurde am Markt mit 2,59 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at