Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Adecco SA-Anlage
|
27.07.2026 10:04:12
SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Adecco SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 52,69 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,979 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.07.2026 auf 22,02 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 417,92 CHF wert. Mit einer Performance von -58,21 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Adecco SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Adecco
Nachrichten zu Adecco SA
|
22.07.26
|SPI aktuell: SPI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.07.26
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.07.26
|Gewinne in Zürich: SPI am Mittwochmittag in Grün (finanzen.at)
|
22.07.26
|Börse Zürich in Rot: SPI beginnt Mittwochshandel im Minus (finanzen.at)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Adecco SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adecco SA-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
17.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.07.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Adecco SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|23,92
|1,79%