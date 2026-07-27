SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurde das Adecco SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 52,69 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,979 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.07.2026 auf 22,02 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 417,92 CHF wert. Mit einer Performance von -58,21 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Adecco SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at