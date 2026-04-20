Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Frühe Investition
|
20.04.2026 10:03:41
SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 3 Jahren bedeutet
Die Adecco SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 30,46 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 328,299 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Adecco SA-Aktie auf 19,91 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 536,44 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 34,64 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Adecco SA betrug jüngst 3,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Adecco
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