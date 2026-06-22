SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Adecco SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Adecco SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Adecco SA-Aktie bei 62,70 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hat, hat nun 159,490 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.06.2026 gerechnet (15,24 CHF), wäre die Investition nun 2 430,62 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -75,69 Prozent.

Insgesamt war Adecco SA zuletzt 2,64 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at