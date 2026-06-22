Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Frühes Investment
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22.06.2026 10:04:20
SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 5 Jahren eingebracht
Das Adecco SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Adecco SA-Aktie bei 62,70 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hat, hat nun 159,490 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.06.2026 gerechnet (15,24 CHF), wäre die Investition nun 2 430,62 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -75,69 Prozent.
Insgesamt war Adecco SA zuletzt 2,64 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Adecco