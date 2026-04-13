Adecco Aktie

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WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

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Hochrechnung 13.04.2026 10:03:42

SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor einem Jahr eingebracht

SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adecco SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Adecco SA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 21,32 CHF. Bei einem Adecco SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,904 Adecco SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Adecco SA-Papiers auf 17,99 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 843,81 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 15,62 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Adecco SA belief sich zuletzt auf 3,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Adecco

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