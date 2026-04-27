Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Lukrative Adecco SA-Anlage?
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27.04.2026 10:03:32
SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adecco SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Adecco SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Adecco SA-Papier an diesem Tag 63,60 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Adecco SA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,572 Adecco SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 27,80 CHF, da sich der Wert eines Adecco SA-Anteils am 24.04.2026 auf 17,68 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,20 Prozent verringert.
Am Markt war Adecco SA jüngst 2,97 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Adecco
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