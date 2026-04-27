Adecco Aktie

Adecco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Adecco SA-Anlage? 27.04.2026 10:03:32

SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adecco SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adecco SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Adecco SA-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Adecco SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Adecco SA-Papier an diesem Tag 63,60 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Adecco SA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,572 Adecco SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 27,80 CHF, da sich der Wert eines Adecco SA-Anteils am 24.04.2026 auf 17,68 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,20 Prozent verringert.

Am Markt war Adecco SA jüngst 2,97 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Adecco

Nachrichten zu Adecco SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Adecco SA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 19,27 0,10% Adecco SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen