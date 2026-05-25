Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Performance unter der Lupe
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25.05.2026 10:03:55
SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adecco SA von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Adecco SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Adecco SA-Aktie betrug an diesem Tag 61,34 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,303 Adecco SA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (15,57 CHF), wäre die Investition nun 253,83 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 74,62 Prozent gleich.
Am Markt war Adecco SA jüngst 2,70 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Adecco
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