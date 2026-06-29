Adecco Aktie

Adecco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

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Frühe Anlage 29.06.2026 10:03:53

SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren angefallen

SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Adecco SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Adecco SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Adecco SA-Papiers betrug an diesem Tag 48,48 CHF. Bei einem Adecco SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,063 Adecco SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 30,65 CHF, da sich der Wert einer Adecco SA-Aktie am 26.06.2026 auf 14,86 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 69,35 Prozent.

Adecco SA wurde am Markt mit 2,58 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Adecco

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