Adecco Aktie

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WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

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Adecco SA-Performance 12.10.2026 10:03:45

SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 5 Jahren angefallen

SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Adecco SA-Einstiegs gewesen.

Am 12.10.2021 wurden Adecco SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Adecco SA-Papier bei 48,14 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,077 Adecco SA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,84 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 49,52 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 50,48 Prozent.

Jüngst verzeichnete Adecco SA eine Marktkapitalisierung von 4,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Adecco

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