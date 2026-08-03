Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Rentabler Adecco SA-Einstieg?
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03.08.2026 10:03:45
SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Adecco SA-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 25,74 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Adecco SA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 388,500 Adecco SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (22,50 CHF), wäre das Investment nun 8 741,26 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 12,59 Prozent.
Der Börsenwert von Adecco SA belief sich zuletzt auf 3,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Adecco
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