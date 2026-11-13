Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Performance unter der Lupe
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13.11.2026 10:03:46
SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adval Tech-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Adval Tech-Papier statt. Der Schlusskurs der Adval Tech-Aktie betrug an diesem Tag 40,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Adval Tech-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,500 Adval Tech-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,00 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Papiers am 12.11.2026 auf 42,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,00 Prozent gesteigert.
Adval Tech wurde am Markt mit 31,29 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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