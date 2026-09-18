SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Adval Tech-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Adval Tech eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.09.2025 wurde das Adval Tech-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 40,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Adval Tech-Aktie investierten, hätten nun 25,000 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (41,60 CHF), wäre das Investment nun 1 040,00 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 4,00 Prozent.

Zuletzt verbuchte Adval Tech einen Börsenwert von 28,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at