Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Adval Tech-Anlage unter der Lupe
|
08.05.2026 10:03:59
SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adval Tech von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde das Adval Tech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Adval Tech-Anteile betrug an diesem Tag 121,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Adval Tech-Aktie investierten, hätten nun 0,826 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Adval Tech-Papiers auf 37,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30,58 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,42 Prozent verringert.
Adval Tech war somit zuletzt am Markt 28,90 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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