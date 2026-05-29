Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Langfristige Investition
|
29.05.2026 10:03:53
SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adval Tech von vor einem Jahr gekostet
Die Adval Tech-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Adval Tech-Papier an diesem Tag 52,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adval Tech-Aktie investiert, befänden sich nun 1,905 Adval Tech-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Adval Tech-Aktie auf 40,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,19 CHF wert. Mit einer Performance von -23,81 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Adval Tech eine Börsenbewertung in Höhe von 32,10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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