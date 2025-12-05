Adval Tech Aktie

Adval Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

Profitable Adval Tech-Anlage? 05.12.2025 10:03:38

SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adval Tech von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Adval Tech-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde die Adval Tech-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 150,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,664 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 37,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 24,55 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 75,45 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Adval Tech eine Marktkapitalisierung von 27,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Adval Tech AG 39,00 1,56%

