Adval Tech Aktie

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WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

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Performance im Blick 27.03.2026 10:05:09

SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adval Tech von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Adval Tech-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Adval Tech-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Adval Tech-Papier bei 146,20 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hat, hat nun 0,684 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 24,49 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Anteils am 26.03.2026 auf 35,80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 75,51 Prozent verkleinert.

Adval Tech wurde am Markt mit 26,14 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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