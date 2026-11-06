SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adval Tech von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Adval Tech-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Adval Tech-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 227,80 CHF. Bei einem Adval Tech-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,898 Adval Tech-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Adval Tech-Aktien wären am 05.11.2026 1 957,86 CHF wert, da der Schlussstand 44,60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 80,42 Prozent.

Adval Tech war somit zuletzt am Markt 31,39 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at