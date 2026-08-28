SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adval Tech von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Adval Tech-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Adval Tech-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Adval Tech-Aktie an diesem Tag bei 111,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Adval Tech-Aktie investierten, hätten nun 9,009 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 42,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 385,59 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,44 Prozent.

Alle Adval Tech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at