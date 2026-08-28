Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Lohnende Adval Tech-Anlage?
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28.08.2026 10:03:39
SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adval Tech von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Adval Tech-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Adval Tech-Aktie an diesem Tag bei 111,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Adval Tech-Aktie investierten, hätten nun 9,009 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 42,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 385,59 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 61,44 Prozent.
Alle Adval Tech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,36 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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