Adval Tech Aktie

Adval Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

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Frühes Investment 02.10.2026 10:04:08

SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adval Tech von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Adval Tech-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Adval Tech-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Adval Tech-Aktie bei 175,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,571 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 42,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24,23 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 75,77 Prozent.

Jüngst verzeichnete Adval Tech eine Marktkapitalisierung von 30,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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