Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Adval Tech-Anlage
|
26.06.2026 10:03:50
SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adval Tech-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Adval Tech-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Adval Tech-Aktie betrug an diesem Tag 50,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hätte, hätte er nun 19,802 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 47,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 942,57 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,74 Prozent verringert.
Adval Tech wurde am Markt mit 34,62 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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