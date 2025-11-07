Adval Tech Aktie

Lukrative Adval Tech-Anlage? 07.11.2025 10:04:27

SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Adval Tech-Aktien verlieren können.

Am 07.11.2015 wurde das Adval Tech-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Adval Tech-Anteile 158,40 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Adval Tech-Aktie investierten, hätten nun 63,131 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 500,00 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Anteils am 06.11.2025 auf 39,60 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 2 500,00 CHF, was einer negativen Performance von 75,00 Prozent entspricht.

Adval Tech war somit zuletzt am Markt 29,08 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

