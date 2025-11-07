Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Lukrative Adval Tech-Anlage?
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 10 Jahren bedeutet
Am 07.11.2015 wurde das Adval Tech-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Adval Tech-Anteile 158,40 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Adval Tech-Aktie investierten, hätten nun 63,131 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 500,00 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Anteils am 06.11.2025 auf 39,60 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 2 500,00 CHF, was einer negativen Performance von 75,00 Prozent entspricht.
Adval Tech war somit zuletzt am Markt 29,08 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adval Tech AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
04.11.25
|Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
04.11.25
|Börse Zürich in Rot: SPI verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
03.11.25
|SIX-Handel: SPI notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
31.10.25
|SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adval Tech von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
30.10.25
|SPI-Handel aktuell: SPI letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Zürich in Rot: SPI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Adval Tech AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|42,80
|0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.