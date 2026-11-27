Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Adval Tech gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Adval Tech-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 163,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adval Tech-Aktie investiert, befänden sich nun 61,350 Adval Tech-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (41,20 CHF), wäre das Investment nun 2 527,61 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74,72 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Adval Tech belief sich jüngst auf 29,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at