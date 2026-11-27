Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Lohnende Adval Tech-Investition?
|
27.11.2026 10:03:44
SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Adval Tech-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 163,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adval Tech-Aktie investiert, befänden sich nun 61,350 Adval Tech-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (41,20 CHF), wäre das Investment nun 2 527,61 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74,72 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Adval Tech belief sich jüngst auf 29,53 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adval Tech AG
|
10:03
|SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.11.26
|SIX-Handel SPI gibt mittags nach (finanzen.at)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen SPI schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Optimismus in Zürich: SPI im Aufwind (finanzen.at)
|
23.11.26
|Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Montagmittag (finanzen.at)
|
23.11.26
|Schwacher Handel: SPI verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
20.11.26
|Verluste in Zürich: SPI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adval Tech von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Adval Tech AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|45,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.