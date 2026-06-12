SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Adval Tech-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Adval Tech-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Adval Tech-Anteile 178,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 56,180 Adval Tech-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.06.2026 gerechnet (46,20 CHF), wäre die Investition nun 2 595,51 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,04 Prozent verringert.

Der Adval Tech-Wert an der Börse wurde auf 33,13 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at