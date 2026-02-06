SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Adval Tech-Aktie gebracht.

Am 05.02.2025 wurden Adval Tech-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 70,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 141,844 Adval Tech-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 709,22 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,91 Prozent verringert.

Der Marktwert von Adval Tech betrug jüngst 24,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

