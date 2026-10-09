Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Rentabler Adval Tech-Einstieg?
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09.10.2026 10:04:05
SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor 10 Jahren bedeutet
Am 09.10.2016 wurden Adval Tech-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Adval Tech-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 232,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Adval Tech-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,299 Adval Tech-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 42,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 180,57 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 81,94 Prozent verkleinert.
Adval Tech markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,63 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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