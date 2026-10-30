SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adval Tech-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Adval Tech-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 167,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hat, hat nun 5,988 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 253,89 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Papiers am 29.10.2026 auf 42,40 CHF belief. Mit einer Performance von -74,61 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Adval Tech belief sich zuletzt auf 31,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at