SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adval Tech von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Adval Tech-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Adval Tech-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Adval Tech-Anteile bei 142,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Adval Tech-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,042 Adval Tech-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 41,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 288,73 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 71,13 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Adval Tech belief sich zuletzt auf 29,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at