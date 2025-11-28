Adval Tech Aktie

Adval Tech

WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

Profitable Adval Tech-Investition? 28.11.2025 10:03:43

SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adval Tech von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Adval Tech-Investment gewesen.

Am 28.11.2020 wurde das Adval Tech-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Adval Tech-Papier bei 145,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 68,966 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Adval Tech-Aktie auf 39,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 703,45 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 72,97 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Adval Tech belief sich jüngst auf 28,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

