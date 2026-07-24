Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Frühes Investment
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24.07.2026 10:03:37
SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adval Tech von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Adval Tech-Papier statt. Zum Handelsende standen Adval Tech-Anteile an diesem Tag bei 46,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 217,391 Adval Tech-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Adval Tech-Aktien wären am 23.07.2026 9 000,00 CHF wert, da der Schlussstand 41,40 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 10,00 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Adval Tech belief sich zuletzt auf 31,09 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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