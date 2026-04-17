AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|AEVIS VICTORIA SA-Performance im Blick
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17.04.2026 10:03:58
SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AEVIS VICTORIA SA-Aktie 13,50 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,407 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.04.2026 auf 13,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,48 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,48 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für AEVIS VICTORIA SA eine Börsenbewertung in Höhe von 1,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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