AEVIS VICTORIA Aktie

AEVIS VICTORIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105

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Lohnende AEVIS VICTORIA SA-Anlage? 19.06.2026 10:04:24

SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in AEVIS VICTORIA SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

AEVIS VICTORIA SA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 8,95 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert, befänden sich nun 11,173 AEVIS VICTORIA SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AEVIS VICTORIA SA-Papiers auf 12,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,78 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,78 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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