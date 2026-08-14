AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|AEVIS VICTORIA SA-Investition
|
14.08.2026 10:03:41
SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AEVIS VICTORIA SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades AEVIS VICTORIA SA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des AEVIS VICTORIA SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,59 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert, befänden sich nun 944,287 AEVIS VICTORIA SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AEVIS VICTORIA SA-Papiers auf 12,95 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 228,52 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +22,29 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA bezifferte sich zuletzt auf 1,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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