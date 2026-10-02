AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Frühes Investment
|
02.10.2026 10:04:08
SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AEVIS VICTORIA SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investierten, hätten nun 7,692 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AEVIS VICTORIA SA-Aktie auf 14,75 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,46 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,46 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für AEVIS VICTORIA SA eine Börsenbewertung in Höhe von 1,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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