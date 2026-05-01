AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Profitable AEVIS VICTORIA SA-Anlage?
|
01.05.2026 10:03:56
SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr abgeworfen
Das AEVIS VICTORIA SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren AEVIS VICTORIA SA-Anteile 13,50 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 740,741 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AEVIS VICTORIA SA-Papiers auf 13,65 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 111,11 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 111,11 CHF entspricht einer Performance von +1,11 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AEVIS VICTORIA SA
Analysen zu AEVIS VICTORIA SA
Aktien in diesem Artikel
|AEVIS VICTORIA SA
|14,70
|0,00%