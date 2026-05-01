SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen AEVIS VICTORIA SA-Investment verdienen können.

Das AEVIS VICTORIA SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren AEVIS VICTORIA SA-Anteile 13,50 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 740,741 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AEVIS VICTORIA SA-Papiers auf 13,65 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 111,11 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 111,11 CHF entspricht einer Performance von +1,11 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at