Profitables AEVIS VICTORIA SA-Investment? 28.11.2025 10:03:43

SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das AEVIS VICTORIA SA-Papier bei 12,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investierten, hätten nun 800,000 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des AEVIS VICTORIA SA-Papiers auf 13,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 400,00 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +4,00 Prozent.

AEVIS VICTORIA SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

