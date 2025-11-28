AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Profitables AEVIS VICTORIA SA-Investment?
|
28.11.2025 10:03:43
SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das AEVIS VICTORIA SA-Papier bei 12,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investierten, hätten nun 800,000 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des AEVIS VICTORIA SA-Papiers auf 13,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 400,00 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +4,00 Prozent.
AEVIS VICTORIA SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
