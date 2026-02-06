AEVIS VICTORIA Aktie

AEVIS VICTORIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105

AEVIS VICTORIA SA-Anlage unter der Lupe 06.02.2026 10:04:18

SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen AEVIS VICTORIA SA-Einstiegs gewesen.

Am 06.02.2025 wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das AEVIS VICTORIA SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 699,301 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 440,56 CHF, da sich der Wert einer AEVIS VICTORIA SA-Aktie am 05.02.2026 auf 13,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,59 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von AEVIS VICTORIA SA betrug jüngst 1,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

AEVIS VICTORIA SA 14,55 -1,02% AEVIS VICTORIA SA

