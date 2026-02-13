SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der AEVIS VICTORIA SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 17,60 CHF. Bei einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,682 AEVIS VICTORIA SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.02.2026 auf 13,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,56 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 77,56 CHF, was einer negativen Performance von 22,44 Prozent entspricht.

Am Markt war AEVIS VICTORIA SA jüngst 1,14 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at