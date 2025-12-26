SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AEVIS VICTORIA SA-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 12,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,000 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.12.2025 108,80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,60 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 8,80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AEVIS VICTORIA SA bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at