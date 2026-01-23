AEVIS VICTORIA Aktie
WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105
|Rentable AEVIS VICTORIA SA-Anlage?
|
23.01.2026 10:04:02
SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 5 Jahren verdient
Die AEVIS VICTORIA SA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die AEVIS VICTORIA SA-Anteile bei 12,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,264 AEVIS VICTORIA SA-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 114,88 CHF, da sich der Wert eines AEVIS VICTORIA SA-Anteils am 22.01.2026 auf 13,90 CHF belief. Damit wäre die Investition um 14,88 Prozent gestiegen.
AEVIS VICTORIA SA war somit zuletzt am Markt 1,16 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
