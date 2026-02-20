SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen AEVIS VICTORIA SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 20.02.2021 wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die AEVIS VICTORIA SA-Aktie bei 12,10 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in AEVIS VICTORIA SA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82,645 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (13,65 CHF), wäre das Investment nun 1 128,10 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12,81 Prozent.

AEVIS VICTORIA SA war somit zuletzt am Markt 1,12 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at