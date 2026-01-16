SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AEVIS VICTORIA SA-Papier bei 18,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert, befänden sich nun 537,634 AEVIS VICTORIA SA-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 258,06 CHF, da sich der Wert eines AEVIS VICTORIA SA-Papiers am 15.01.2026 auf 13,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,42 Prozent eingebüßt.

AEVIS VICTORIA SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,14 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at