SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen AEVIS VICTORIA SA-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der AEVIS VICTORIA SA-Aktie betrug an diesem Tag 18,35 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 5,450 AEVIS VICTORIA SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (14,55 CHF), wäre die Investition nun 79,29 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 20,71 Prozent vermindert.

AEVIS VICTORIA SA wurde am Markt mit 1,24 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at