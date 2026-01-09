SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen AEVIS VICTORIA SA-Einstiegs gewesen.

Das AEVIS VICTORIA SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der AEVIS VICTORIA SA-Aktie betrug an diesem Tag 14,20 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert hat, hat nun 70,423 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 08.01.2026 943,66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13,40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,63 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für AEVIS VICTORIA SA eine Börsenbewertung in Höhe von 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at