SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

AEVIS VICTORIA SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das AEVIS VICTORIA SA-Papier bei 13,75 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,273 AEVIS VICTORIA SA-Anteilen. Die gehaltenen AEVIS VICTORIA SA-Aktien wären am 28.05.2026 94,55 CHF wert, da der Schlussstand 13,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition 5,45 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte AEVIS VICTORIA SA einen Börsenwert von 1,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at