AEVIS VICTORIA Aktie

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WKN DE: A2PLW7 / ISIN: CH0478634105

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AEVIS VICTORIA SA-Anlage 26.06.2026 10:03:50

SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in AEVIS VICTORIA SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 26.06.2025 wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die AEVIS VICTORIA SA-Anteile bei 13,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 75,188 AEVIS VICTORIA SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des AEVIS VICTORIA SA-Papiers auf 12,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 947,37 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,26 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von AEVIS VICTORIA SA belief sich jüngst auf 1,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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