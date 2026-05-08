SPI-Titel AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen AEVIS VICTORIA SA-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der AEVIS VICTORIA SA-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18,15 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert, befänden sich nun 5,510 AEVIS VICTORIA SA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen AEVIS VICTORIA SA-Aktien wären am 07.05.2026 74,93 CHF wert, da der Schlussstand 13,60 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,07 Prozent verringert.

Am Markt war AEVIS VICTORIA SA jüngst 1,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at