SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Allreal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 07.10.2016 wurden Allreal-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Allreal-Anteile an diesem Tag bei 139,88 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Allreal-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,715 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 133,26 CHF, da sich der Wert einer Allreal-Aktie am 06.10.2026 auf 186,40 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 133,26 CHF, was einer positiven Performance von 33,26 Prozent entspricht.

Am Markt war Allreal jüngst 3,08 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at