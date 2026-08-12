Allreal Aktie

Allreal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 12.08.2026 10:04:01

SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allreal-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Allreal-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 140,17 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Allreal-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,134 Allreal-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 206,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 469,66 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,97 Prozent angezogen.

Am Markt war Allreal jüngst 3,41 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Allreal AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Allreal AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allreal AG 221,00 0,23% Allreal AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen freundlich
In Fernost zeigen sich die Börsen am Donnerstag in Grün. Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen