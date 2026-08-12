Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Performance im Blick
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12.08.2026 10:04:01
SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Allreal-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 140,17 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Allreal-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,134 Allreal-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 206,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 469,66 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,97 Prozent angezogen.
Am Markt war Allreal jüngst 3,41 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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