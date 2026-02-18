Allreal Aktie
SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor 5 Jahren eingefahren
Das Allreal-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Allreal-Aktie betrug an diesem Tag 194,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Allreal-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,515 Allreal-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 229,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,30 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,30 Prozent vermehrt.
Alle Allreal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
